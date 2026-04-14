«Для охраны предприятий в тылу нашей страны»: на что способна новейшая ЗРК «Крона»

Концерн «Калашников» начал испытания новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона» собственного производства. Об этом компания сообщила на своих официальных ресурсах 13 апреля. По данным производителя, основной задачей «Кроны» будет уничтожение вражеских БПЛА и прикрытие объектов критической инфраструктуры и госсектора. По словам экспертов, новый комплекс ПВО позволит усилить безопасность воздушного пространства страны, а в дальнейшем антидроновые системы будут развиваться на основе новых физических принципов.
Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона» собственного производства. Об этом компания сообщила на своих официальных ресурсах 13 апреля.
В пресс-релизе отмечается, что главной задачей комплекса будет уничтожение вражеских дронов и защита объектов критической инфраструктуры.
«Крона» предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов и объектов особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса — вражеские беспилотные летательные аппараты«, — отмечает “Калашников”.
«Всё в одном».
Согласно материалам концерна, «Крона» — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, объединённых в единую систему.
ЗРК БРД ТПВО «Крона».
© АО «Концерн “Калашников”.
В компании обращают внимание, что испытания новейшей платформы проводятся в условиях, приближённых к боевым.
«Предварительные испытания ЗРК БРД ТПВО “Крона” проводятся в условиях, близких к его предполагаемому использованию, при участии сотрудников силовых структур в соответствии с целями и задачами, которые призван решать комплекс. Такая проверка поможет выявить замечания, оперативно выполнить необходимые доработки и продолжить испытания», — подчеркнули в ГК «Калашников».
По словам генерального директора концерна «Калашников», члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова, особую роль при создании «Кроны» сыграл опыт противодействия беспилотникам ВСУ в зоне СВО.
«От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс “Крона” будет крайне эффективен и востребован», — приводят слова Лушникова в пресс-службе концерна.
ЗРК БРД ТПВО «Крона».
© АО «Концерн “Калашников”.
Как отметил в разговоре с RT военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, главным преимуществом новой ЗРК является принцип «всё в одном».
«Главное её достоинство — то, что в одном комплексе объединены радиолокационная станция, оптико-электронная система и комплекс ракет. Применение “Кроны” на расстоянии 20−30 км и более от линии фронта будет достаточно эффективным средством защиты критически важных объектов», — сказал эксперт.
Модульность и универсальность.
Напомним, «Крона» в своём экспортном облике («Крона-Э») была впервые представлена широкой публике в феврале 2025 года на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX в Абу-Даби.
В октябре «Калашников» сообщил, что в 2026 году комплекс будет готов к серийному производству.
Как отмечается в материалах ТРК ВС РФ «Звезда», в основе новинки лежат конструкторские решения от двух существующих ЗРК ближнего радиуса — «Стрела-10» и «Сосна».
«Российские специалисты заимствовали у “Сосны” ОЭСУ (оптико-электронная система управления. — RT) вооружением и наводившиеся по лазерному лучу ЗУР 9М340, добавили к ним взятые из арсенала модернизированной “Стрелы-10” ЗУР 9М333.., а также сопряжения своей разработки с другими элементами/комплексами эшелонированной ПВО, смонтировали боевое отделение с пусковой установкой на колёсной базе БТР-82А… и получили ЗРК БРД ТПВО “Крона”, — говорится в материалах “Звезды”.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» / Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
РИА Новости.
© Виталий Белоусов.
Примечательно, что при необходимости боевой модуль «Кроны» может быть установлен и на другое шасси. Например, в ходе выставки MILEX 2025 в Минске «Калашников» продемонстрировал вариант ЗРК на основе БПМ-2.
По словам Юрия Кнутова, такой подход делает новую ракетную систему универсальной и расширяет сценарии её применения.
«Ещё одно преимущество “Кроны” состоит в том, что саму пусковую установку можно устанавливать даже на бронеавтомобили. То есть модульность позволяет менять шасси, и за счёт этого комплекс становится достаточно универсальным для решения задач противодействия беспилотным летательным аппаратам самолётного типа», — подчеркнул эксперт.
Как уточняют в «Калашникове», перевозимый боекомплект «Кроны-Э» состоит из четырёх ракет 9М333 с трёхдиапазонной головкой самонаведения (по фотоконтрасту, ИК-излучению и помехам), а также шести ракет 9М340 «Сосна-Р» — они управляются при помощи лазерного луча.
Данный арсенал позволяет ЗРК уничтожать вражеские воздушные цели на дистанции от 1 до 6 км и на высотах от 30 м до 3,5 км. А время перехода в боевой режим составляет 10 мин.
Новые физические принципы.
По мнению экспертов, появление в ближайшем будущем на вооружении войск ПВО России комплекса «Крона» позволит усилить безопасность воздушного пространства в тыловых районах зоны СВО и вокруг объектов критической инфраструктуры.
«Кроны» можно будет размещать для охраны предприятий в тылу нашей страны, для защиты портовых сооружений, НПЗ и других гражданских объектов. Комплекс гарантирует высокую точность поражения за счёт своих ракет и будет востребован", — констатировал Юрий Кнутов.
При этом эксперты обращают внимание, что направление противодронового ПВО будет развиваться в сторону появления альтернативных средств поражения, эффективных против роев дронов.
РИА Новости.
© Михаил Фомичев.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT отметил, что появление новых средств поражения обусловлено в том числе сменой тактики применения ударных БПЛА.
«В будущем потребуются средства совершенно альтернативные. Сами по себе ракеты, которые используются, уже не являются самым эффективным средством при массированных налётах дронов», — отметил эксперт.
Со своей стороны Юрий Кнутов пояснил, что будущие системы будут применять оружие, основанное на новых физических принципах.
«Речь, в частности, о боевых лазерах, разработкой которых занимаются в России, США, Великобритании и Германии. Заслуживают внимания также электромагнитные пушки, выжигающие микросхемы дронов — их уже продемонстрировали США и Китай. В будущем такое оружие будет основным, а привычные ракеты станут вспомогательным инструментом», — резюмировал Шурыгин.