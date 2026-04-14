«Для охраны предприятий в тылу нашей страны»: на что способна новейшая ЗРК «Крона»

Концерн «Калашников» начал испытания новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона» собственного производства. Об этом компания сообщила на своих официальных ресурсах 13 апреля. По данным производителя, основной задачей «Кроны» будет уничтожение вражеских БПЛА и прикрытие объектов критической инфраструктуры и госсектора. По словам экспертов, новый комплекс ПВО позволит усилить безопасность воздушного пространства страны, а в дальнейшем антидроновые системы будут развиваться на основе новых физических принципов.