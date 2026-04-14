США заняли последнее место по выживаемости пациентов среди развитых стран

По данным доклада Института исследований государственной политики, предпоследнее место в рейтинге заняла Великобритания.

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Медицинские системы Соединенных Штаты и Великобритании заняли два последних места в рейтинге развитых стран с точки зрения показателей преждевременной смертности, которой можно было бы избежать при своевременной и эффективной медицинской помощи. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Института исследований государственной политики (The Institute for Public Policy Research, IPPR), который рассмотрел ситуацию в 22 странах.

Анализ показал, что Великобритания оказалась на предпоследнем месте списка, несмотря на то, что расходы на здравоохранение достигли рекордных ?242 млрд ($327 млрд) по сравнению с ?179 млрд ($242 млрд) 10 годами ранее. Так, на 100 тыс. человек в Соединенном Королевстве в 2023 году умирали чуть более 70 пациентов, смерть которых было возможно предотвратить. На последнем месте находятся США с показателем около 95 пациентов.

Для сравнения: в занимающей первую строчку Швейцарии умирают около 34 пациентов, а в идущих за ней Республике Корея, Швеции, Австралии, Франции, Нидерландах и Японии — менее 50. Великобритания также показала результаты ниже среднего по выживаемости в течение 30 дней после сердечного приступа.

В докладе указывается на то, что расходы в британской системе здравоохранения плохо распределены — они идут в первую очередь на выплату зарплат, а не на приобретение диагностического оборудования. Например, в королевстве на миллион человек приходится 19 аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии или позитронно-эмиссионной томографии, тогда как в других системах здравоохранения, финансируемых за счет налогов, — около 50, а в странах с системой социального страхования в среднем 68.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше