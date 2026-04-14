США заняли последнее место по выживаемости пациентов среди развитых стран

В докладе указывается на то, что расходы в британской системе здравоохранения плохо распределены — они идут в первую очередь на выплату зарплат, а не на приобретение диагностического оборудования. Например, в королевстве на миллион человек приходится 19 аппаратов магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии или позитронно-эмиссионной томографии, тогда как в других системах здравоохранения, финансируемых за счет налогов, — около 50, а в странах с системой социального страхования в среднем 68.