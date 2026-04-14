Предстоящие майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин отметил, что предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет.
По его словам, такая ситуация складывается из-за того, что в этом году на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает.
Он добавил, что граждане смогут отдохнуть два раза по три дня: с 1 мая по 3 мая и с 9 по 11 мая.
По информации РИА Новости, в мае 2026 года для работающих на условиях пятидневной рабочей недели запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих (выходных и праздничных) дней.