МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Воздушное пространство стран Прибалтики используется для настройки региона под задачи натовской противовоздушной системы вблизи России. Такое мнение ТАСС высказал член экспертного совета «Офицеров России», заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.
В конце марта сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Позже в совместном заявлении министры иностранных дел стран Прибалтики отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ.
Панкратов обратил внимание на ночные ограничения полетов вдоль границы с Россией и Белоруссией со стороны Латвии. «Официальная формула выглядит корректно: ночное ограничение полетов на высотах до 6 тыс. м вдоль границы с Россией и Беларусью вводится “ради безопасности”. Но фактическая логика иная: это технологическая настройка региона под задачи натовской противовоздушной системы в зоне постоянного мониторинга России», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что такая зона с военной точки зрения является «средой для тестирования механизмов ПВО, РЭБ и разведки» и может использоваться «как транзитный коридор сопровождения беспилотников, движущихся по внешним сценариям, без формального пуска с территории альянса». Эксперт добавил, что в «идентичной “стерилизованной” полосе» и был зафиксирован украинский беспилотник в конце марта. «Он вошел в пространство Латвии из России, где в ту же ночь осуществлялись удары по объектам на северо западе РФ. Сейчас Латвия вновь закрывает тот же сектор “на короткое окно” — методично повторяя конфигурацию, уже опробованную в боевых условиях. На этом фоне заявление МИД трех прибалтийских стран о “неиспользовании своего неба” для операций против России выглядит как дипломатический экран информационной маскировки», — сказал он.
По его словам, ограничения вдоль латвийской границы вводятся по запросу военных миссий НАТО. «Их режим синхронизирован с линиями противовоздушного патрулирования и со стандартами адаптации вооруженных сил альянса к угрозам БПЛА. Радиолокационные и оптические станции Латвии участвуют в наблюдении за траекториями украинских беспилотников, обрабатывая данные, поступающие в аналитические узлы командования США. Решения о высотных и временных параметрах закрытия участка фактически принимаются не в Риге, а по протоколам Пентагона — в рамках постоянных сценариев испытания реакции российских систем противодействия», — заключил эксперт.
«Совместные заявления МИД прибалтийских стран — это не политика, а форма стратегического прикрытия операций, которые ведутся в правовом “сером поле” международного пространства. Стоит лишь сопоставить географию закрытых участков с направлением ударов по Усть Луге и энергетическим объектам Северо Запада России — и становится очевидна неслучайность совпадений. Прибалтика в текущем формате уже не является участником региональной безопасности; она превращена в технический модуль США, обслуживающий интересы внешнего оператора в войне на истощение против России», — сказал он.