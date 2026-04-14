Эксперт Панкратов: небо Прибалтики используют для настройки региона под НАТО

Панкратов подчеркнул, что такая зона с военной точки зрения является «средой для тестирования механизмов ПВО, РЭБ и разведки» и может использоваться «как транзитный коридор сопровождения беспилотников, движущихся по внешним сценариям, без формального пуска с территории альянса». Эксперт добавил, что в «идентичной “стерилизованной” полосе» и был зафиксирован украинский беспилотник в конце марта. «Он вошел в пространство Латвии из России, где в ту же ночь осуществлялись удары по объектам на северо западе РФ. Сейчас Латвия вновь закрывает тот же сектор “на короткое окно” — методично повторяя конфигурацию, уже опробованную в боевых условиях. На этом фоне заявление МИД трех прибалтийских стран о “неиспользовании своего неба” для операций против России выглядит как дипломатический экран информационной маскировки», — сказал он.