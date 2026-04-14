Вэнс рассказал, почему США поддерживали Орбана

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал одним из немногих европейских лидеров, готовых противостоять бюрократии в Брюсселе, заявил в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

В ходе интервью ведущий телеканала Fox News спросил вице-президента о том, почему американская администрация поддержала Орбана.

«Мы сделали это потому, что он один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе», — ответил Вэнс.

Он объяснил, что эта бюрократия «очень и очень плоха для Соединенных Штатов».

В то же время, как признал Вэнс, США понимали, что Орбан может проиграть на выборах.

Выборы в парламент Венгрии состоялись в минувшее воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию «Фидес» Орбана. По данным комиссии, «Тиса» получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место «Фидес» должна получить 55 мест.

