В США ожидают, что цены на нефть продолжат расти

Американская администрация ожидает, что цены на нефть и другие энергоносители на фоне войны в Иране продолжат расти и выйдут на пик в ближайшие несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт.
«…мы будем наблюдать высокие, а может, даже растущие цены на энергоносители до тех пор, пока не восстановится значимый судоходный трафик через Ормузский пролив. Это, вероятно, приведёт к пику цен на нефть в тот момент. Вероятно, это произойдёт где-то в ближайшие несколько недель», — сказал он на конференции издания Semafor.
При этом, по его словам, «в очень долгосрочной перспективе» цены всё-таки пойдут на спад.
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков ранее заявил, что блокада Ормузского пролива взвинтит цены на нефть.
В МВФ также спрогнозировали высокие цены на топливо после конфликта в Иране.