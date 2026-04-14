Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что платный проход через Ормузский пролив предпочтительнее, чем его блокада.
На мероприятии, организованном порталом Semafor, он указал, что, если конфликт вокруг Ирана и блокада пролива продлятся больше трех месяцев, мир столкнется с серьезными проблемами поставок.
«Ясно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободы торговли и глобальных рынков», — цитирует издание слова Пуянне.
По его словам, в случае открытия пролива ситуация может вернуться к норме в течение трех месяцев с учетом того, что энергообъекты в регионе по-прежнему сильно повреждены. Гендиректор предупредил, что в случае эскалации войны с ударами США по энергетической инфраструктуре Ирана и ответными атаками Тегерана по объектам в арабских странах Персидского залива изменится масштаб проблемы, поскольку на восстановление уничтоженных мощностей могут уйти годы.
Пуянне выразил оптимизм по поводу переговоров США и Ирана, признав, что такую проблему нельзя решить быстро, но подчеркнул, что при любом решении должна сохраниться возможность свободного прохода через Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.