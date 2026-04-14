Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США достигли целей в Иране и могут сворачивать войну

Администрация США считает, что цели военной операции против Ирана достигнуты. Теперь можно переходить к завершению конфликта. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон готов сворачивать активные действия.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал он в прямом эфире телеканала Fox News.

Вэнс добавил, что предпочёл бы завершить операцию успешными переговорами. На вопрос ведущего о ситуации в Исламабаде вице-президент ответил — всё прошло хорошо и стороны добились большого прогресса.

Вэнс также заявил, что представители иранского и американского правительств впервые встретились на столь высоком уровне. Возможно, это произошло впервые при нынешнем руководстве Ирана. По его мнению, это хороший знак. Стороны продвинулись в переговорах. Теперь вопрос в том, готов ли Иран проявить гибкость и принять ключевые требования США.

Ранее сообщалось, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдёт в Исламабаде. При этом президент Дональд Трамп объявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
