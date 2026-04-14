Вэнс заявил о возможности свернуть операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США достигли целей нападения на Иран, операцию можно завершать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — заявил Вэнс в интервью Fox News.
По словам политика, сейчас мяч в вопросе возобновления переговоров находится на стороне Тегерана. При этом, уточнил Вэнс, характер диалога может в корне поменяться, если Иран так и не откроет Ормузский пролив.
Он также подчеркнул, что камнем преткновения в урегулировании конфликта выступает вопрос обогащенного урана. Как пояснил вице-президент, США настаивают на полном изъятии этих материалов у ИРИ.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. По их итогам Тегеран отметил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как говорил президент США Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.