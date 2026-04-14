Посольство Украины в Праге содействует сбору средств в Чехии на оружие для ВСУ

Посольство Украины в Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии и Словакии.

Посольство Украины в Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии и Словакии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте дипмиссии и сотрудничающей с ней чешской НПО.

Уточняется, что инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек и специально для этого создал НПО. По информации агентства, с 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на €41 млн.

При этом об официальном запуске инициативы в том же году информировало украинское посольство в Праге. Дипмиссия прямым текстом сообщала, что «деньги перечисляются напрямую на счёт украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остаётся в секрете».

В 2025 году посольство Украины между тем поблагодарило НПО Дедека за сбор $3 млн на вертолёт для Минобороны Украины.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила порядка 4,4 млн крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.

Министр иностранных дел республики Петр Мацинка между тем отмечал, что Чехия больше не может финансировать инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше