Посольство Украины в Праге содействует сбору средств в Чехии на оружие для ВСУ

Посольство Украины в Праге содействует сбору и отправке денег на вооружение ВСУ при помощи НПО в Чехии и Словакии.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте дипмиссии и сотрудничающей с ней чешской НПО.
Уточняется, что инициатором проекта по сбору средств на военную технику для Киева выступил известный чешский предприниматель Далибор Дедек и специально для этого создал НПО. По информации агентства, с 2022 года его организация закупила оборудование для украинской армии более чем на €41 млн.
При этом об официальном запуске инициативы в том же году информировало украинское посольство в Праге. Дипмиссия прямым текстом сообщала, что «деньги перечисляются напрямую на счёт украинского посольства, что именно на эти средства покупается, остаётся в секрете».
В 2025 году посольство Украины между тем поблагодарило НПО Дедека за сбор $3 млн на вертолёт для Минобороны Украины.
В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила порядка 4,4 млн крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.
Министр иностранных дел республики Петр Мацинка между тем отмечал, что Чехия больше не может финансировать инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ.