Лавров подчеркнул важность недопущения повтора конфронтации на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана — Сергей Лавров и Аббас Аракчи — провели телефонную беседу по Ближнему Востоку.
«Сергей Викторович Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации», — следует сообщение российского министерства.
Российский министр одобрил настрой на дальнейшую дипломатию и поиск решений для ликвидации причин конфликта, заявив о готовности Москвы помогать в его урегулировании.
Напомним, по итогам ирано-американской встречи, которая прошла в Пакистане в минувшие выходные, делегации не достигли согласия по ряду принципиальных вопросов.
Вскоре после встречи США приступили к блокаде Ормузского пролива. Речь идет об остановке всех судов на этом маршруте, как и обещал Дональд Трамп. Военным также приказано следить за танкерами, платившими Ирану за проход, и перехватывать их.