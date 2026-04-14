Лавров подчеркнул важность недопущения повтора конфронтации на Ближнем Востоке

Лавров провел телефонные переговоры с Аракчи.

Источник: Комсомольская правда

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана — Сергей Лавров и Аббас Аракчи — провели телефонную беседу по Ближнему Востоку.

«Сергей Викторович Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации», — следует сообщение российского министерства.

Российский министр одобрил настрой на дальнейшую дипломатию и поиск решений для ликвидации причин конфликта, заявив о готовности Москвы помогать в его урегулировании.

Напомним, по итогам ирано-американской встречи, которая прошла в Пакистане в минувшие выходные, делегации не достигли согласия по ряду принципиальных вопросов.

Вскоре после встречи США приступили к блокаде Ормузского пролива. Речь идет об остановке всех судов на этом маршруте, как и обещал Дональд Трамп. Военным также приказано следить за танкерами, платившими Ирану за проход, и перехватывать их.

