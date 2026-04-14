США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
«Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам», — сказал Вэнс телеканалу Fox News.
Когда ведущий спросил о перспективах второго раунда переговоров, и где они могут состояться, вице-президент ответил: «Это интересный вопрос».
Вэнс также дал характеристику, как иранцы ведут переговоры.
«Они — жесткие переговорщики», — подчеркнул вице-президент.