США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс

Вэнс: следующий шаг в переговорах должен сделать Тегеран.

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран могут заключить большую сделку, но следующий шаг должен сделать Тегеран, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.

«Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам», — сказал Вэнс телеканалу Fox News.

Когда ведущий спросил о перспективах второго раунда переговоров, и где они могут состояться, вице-президент ответил: «Это интересный вопрос».

Вэнс также дал характеристику, как иранцы ведут переговоры.

«Они — жесткие переговорщики», — подчеркнул вице-президент.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше