США и Иран могут заключить большую сделку, заявил Вэнс

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Глава американской делегации Вэнс 12 апреля подчеркнул, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.