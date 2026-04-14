На побережье Франции за три месяца выбросило более 45 тысяч птиц тупиков

Более 45 тыс. птиц тупиков было выброшено на Атлантическое побережье Франции за три месяца.

Более 45 тыс. птиц тупиков было выброшено на Атлантическое побережье Франции за три месяца.

Об этом сообщает радиостанция Ici, подчёркивая, что данный вид птиц составляет около 96%, собранных этой зимой на Атлантическом побережье.

В материале отмечается, что это уже не первый случай массового выброса: подобное случилось и в 2014 году, тогда погибло около 50 тыс. тупиков.

Ранее сообщалось, что на побережье Анапы за двое суток обнаружили более 200 погибших птиц, измазанных в нефтепродуктах.

Кроме того, на побережье Кубани обнаружили более 130 погибших дельфинов.