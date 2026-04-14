Швыдкой предупредил о рисках для российских учёных при поездках за границу

Российские учёные должны осознавать риски при поездках за рубеж, так как в недружественных странах идёт охота на россиян, представляющих общественный интерес.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, подчеркнув, что, принимая решения о поездках за рубеж в недружественные страны, нужно быть очень внимательными.
Он подчеркнул, что речь идёт и о простых гражданах, а определённые риски существуют даже в странах, которые не занимают агрессивную позицию по отношению к России.
«Мы сталкиваемся с тем, что часто люди отправляются даже не в Соединённые Штаты и даже не в европейские государства, которые занимают по отношению к России агрессивную позицию, а в третьи страны, но и там их могут арестовывать и выдать американцам», — сказал Швыдкой.
Весной 2025 года учёного из России арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки.
В 2024 году русские туристы попали в тюрьму в Тунисе из-за поездки около границы с Алжиром.