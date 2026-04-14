Аферисты, от которых пострадала Долина, обманули глухонемую пенсионерку

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Организованная группа, провернувшая аферу с квартирой певицы Ларисы Долиной, в переписке выманила 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Подмосковья, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«Потерпевшая является инвалидом (глухонемая), при этом она сообщала неустановленным лицам, которые в составе организованной группы с Анжелой Цырульниковой совершили в отношении нее преступление, что она не слышит, в связи с чем не может ответить на их звонки, поступавшие ей, в связи с чем просила их писать ей текстовые сообщения, что указывает на осведомленность членов организованной группы о том, что она является беззащитным лицом в силу своего заболевания», — говорится в документе.
Согласно материалам, наличие переписки в мессенджерах с неустановленными членами группы подтверждается протоколом осмотра мобильного телефона потерпевшей.
В документах уточняется, что пенсионерка давала показания через сурдопереводчика.
Ранее суд приговорил Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу на сроки от 4 лет до 7 лет 3 месяцев лишения свободы за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Суд установил, что четверо фигурантов совместно с иными неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Осужденные также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона — у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллиона, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникову в июле 2024 года задержали с поличным при получении муляжа денежных средств.