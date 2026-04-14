В ООН предложили путь решения кризиса в Ливии

БЕНГАЗИ (Ливия), 14 апр — РИА Новости. Дорожная карта ООН по Ливии является единственным путем решения кризиса в стране, заявил РИА Новости представитель миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL) Мухаммед аль-Асади.
Ранее советник по европейским делам Совета национальной безопасности Абдельбасет аль-Кади сообщил РИА Новости, что переговоры под эгидой ООН по выборам премьер-министра Ливии и формированию единого ливийского правительства пройдут в апреле в Женеве.
«Дорожная карта, о которой объявила специальный представитель генсека ООН Ханна Тетте в августе 2025 года, является единственным политическим путем», — сказал аль-Асади.
По его словам, UNSMIL не принимает участия в каких-либо других инициативах по Ливии и считает, что усилия ООН и различных государств по урегулированию в стране должны дополнять друг друга.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.