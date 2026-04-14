Вучич: Мадьяр не может расследовать попытку диверсии на газопроводе

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не имеет полномочий проводить расследование недавней попытки диверсии на газопроводе в Сербии, который связывает обе страны, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич.
Его попросили прокомментировать заявление Мадьяра, который, согласно утверждениям сотрудников СМИ, призвал тщательно проверить связи Вучича и действующего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Кроме того, председатель партии «Тиса» выступил за проведение расследования инцидента с газопроводом, произошедшего незадолго допарламентских выборов.
«Это (Сербия — прим. ред.) не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно», — сказал президент в эфире РТС (Радио и телевидения Сербии).
Глава государства также обратил внимание, что Мадьяр не имеет никакого отношения к этому расследованию. Вместе с тем, по словам Вучича, после завершения разбирательствСербия известит Венгрию о результатах, поскольку обе страны являются «хорошими соседями».
Кроме того, президент подчеркнул, что власти республики продолжат информировать общественность о ходе расследования.
Напомним, 5 апреля Александр Вучич сообщил действующему премьер-министру Виктору Орбану об обнаружении в Сербии взрывного устройства рядом с трубопроводом, соединяющим эти государства. Его нашли возле населённого пункта Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, через который поставляется российское голубое топливо.
После случившегося Орбан созвал экстренное заседание совета обороны Венгрии. Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что диверсию на газопроводе собирался совершить иностранный гражданин.