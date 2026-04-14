По поручению Президента РФ Владимира Путина губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил медаль «За отвагу» и три медали «За храбрость» II степени участникам СВО из числа глав муниципалитетов и сотрудников правительства региона, прошедших службу в составе добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, медалью «За отвагу» награжден Михаил Сергиенко, временно исполняющий полномочия главы муниципального района имени Лазо.
«В составе подразделения беспилотных летательных систем работал на Гуляйпольском направлении. Вместе со своим расчётом уничтожали боевую силу, опорные пункты противника, технику, осуществляли контроль выполнения нашими штурмовыми подразделениями задач по взятию Гуляйпольского направления», — рассказал Михаил Сергиенко.
Он отметил, что получить медаль из рук губернатора Хабаровского края было особенно почетно.
«Я думаю, что это будет и дальше служить основанием для того, чтобы продолжать работать на благо края и страны, идти вперёд, менять жизнь и свой район к лучшему, воспитывать прорастающее поколение в духе патриотизма», — добавил врип главы муниципалитета.
Медали «За храбрость» получили начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Сергей Распутин, ведущий инспектор этого же ведомства Владимир Пунгин, начальник отдела главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Комагаев, а также главный специалист комитета по ценам и тарифам Константин Молокеев.
Дмитрий Демешин вручил государственные награды бывшим бойцам отряда БАРС-8 «Хабаровск». Фото: Вячеслав Реутов.
«В составе отряда БАРС-8 “Хабаровск” в зоне специальной военной операции готовил дроны к боевой работе. Почему пошел на СВО? Это мужская работа, Родина требует. Не мог в стороне оставаться», — рассказал Сергей Распутин.
Глава региона поблагодарил награжденных за службу.
«Ряд действительно настоящих мужчин служат у нас в правительстве. С гордостью мы относимся к каждому из них. И таких людей, я убеждён, будет больше», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
