Эксперт Подольская: в восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днём

Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что в восьми регионах России 21 апреля было объявлено выходным днём.
По её словам, это связано с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей).
Речь идёт о Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках.
«Введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряжённость в обществе и повысить лояльность сотрудников», — передаёт РИА Новости.
Ранее в РПЦ рассказали, что Радоницу в 2026 году отмечают 21 апреля.
