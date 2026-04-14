Иран подсчитал ущерб от бомбардировок США и Израиля

Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля в $270 млрд. Тегеран также поднял вопрос о военных репарациях.

Источник: РБК

Ущерб Ирана от ударов США и Израиля составляет, предварительно, $270 млрд, заявила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани в беседе с «РИА Новости».

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — сказала она.

По словам Мохаджерани, более точные цифры назовут позднее — после процедуры из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям, второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.

Представитель правительства отметила, что иранская группа переговорщиков в том числе занимается вопросом военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов. В частности, его обсуждали на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи говорил, что Иран требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак США и Израиля. По словам верховного лидера, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах.

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана вместе с Израилем. Иран начал ответные удары, в том числе по базам США в странах Персидского залива. The Times сообщала об ущербе базам США на $1,5 млрд после ударов Ирана.

После этого американский президент Дональд Трамп несколько раз угрожал уничтожением Ирану. Так, 4 апреля Трамп заявил, что США «обрушат ад» на страну, если Исламская Республика не заключит сделку с Вашингтоном и не откроет для прохода судов Ормузский пролив. Уже 7 апреля, за несколько часов до истечения очередного ультиматума, республиканец пригрозил Ирану «гибелью цивилизации».

На прошлой неделе, 8 апреля, Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. Спустя три дня, 11 апреля стороны провели переговоры, но соглашение не заключили.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше