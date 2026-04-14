Иран подсчитал ущерб от бомбардировок США и Израиля

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи говорил, что Иран требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак США и Израиля. По словам верховного лидера, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах.