Иран намерен взыскать выплаты с пяти арабских стран за помощь США и Израилю

Иран намерен взыскать компенсацию от пяти арабских стран за причинение физического и морального вреда, полученного в результате боевых действий против Исламской Республики, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

Речь, по его словам, идёт о Бахрейне, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», — цитирует Иравани Tasnim.

Постпред подчеркнул, что Тегеран собирается добиваться выплат с соответствующих стран за то, что те «выступили соучастниками Израиля и США в войне» и «нарушили свои обязательства перед Исламской Республикой».

Ранее официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани заявила, что ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

Также сообщалось, что Иран оценил ущерб историческим памятникам от ударов США и Израиля в $57,7 млн.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше