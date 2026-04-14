Иран намерен взыскать выплаты с пяти арабских стран за помощь США и Израилю

Речь, по его словам, идёт о Бахрейне, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Постпред подчеркнул, что Тегеран собирается добиваться выплат с соответствующих стран за то, что те «выступили соучастниками Израиля и США в войне» и «нарушили свои обязательства перед Исламской Республикой».
Ранее официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани заявила, что ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.
Также сообщалось, что Иран оценил ущерб историческим памятникам от ударов США и Израиля в $57,7 млн.