Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал, почему США поддержали Орбана на выборах

Джей Ди Вэнс назвал Виктора Орбана одним из немногих европейских политиков, которые пытаются противостоять бюрократии ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты поддержали действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, поскольку он является одним из немногих европейских политиков, которые пытаются противостоять бюрократии Евросоюза, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Так он ответил на вопрос журналиста о причинах поддержки этого лидера со стороны Вашингтона.

«Мы сделали это потому, что он один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе», — сказал вице-президент ведущему телеканала Fox News.

По словам Вэнса, речь идёт о бюрократии, которая «очень и очень плоха» для США. При этом вице-президент признал, что американские власти осознавали возможность проигрыша Орбана на выборах.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост со словами поддержки в адрес Виктора Орбана. Американский лидер высоко оценил деятельность политика и, в частности, отметил его роль в укреплении экономики Венгрии.

Выборы в венгерский парламент состоялись 12 апреля. Победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Это позволяет политической силе сформировать своё правительство.

