Вэнс рассказал, почему США поддержали Орбана на выборах

Соединённые Штаты поддержали действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, поскольку он является одним из немногих европейских политиков, которые пытаются противостоять бюрократии Евросоюза, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Так он ответил на вопрос журналиста о причинах поддержки этого лидера со стороны Вашингтона.
«Мы сделали это потому, что он один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе», — сказал вице-президент ведущему телеканала Fox News.
По словам Вэнса, речь идёт о бюрократии, которая «очень и очень плоха» для США. При этом вице-президент признал, что американские власти осознавали возможность проигрыша Орбана на выборах.
Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост со словами поддержки в адрес Виктора Орбана. Американский лидер высоко оценил деятельность политика и, в частности, отметил его роль в укреплении экономики Венгрии.
Выборы в венгерский парламент состоялись 12 апреля. Победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Это позволяет политической силе сформировать своё правительство.