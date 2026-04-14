Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

Документ адресован генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в этом месяце выступает Бахрейн.
«Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий», — говорится в тексте.
Иравани пояснил, что эти государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, но и в некоторых случаях напрямую участвовали в «незаконных вооруженных нападениях, нацеленных против гражданских объектов» ИРИ.
«Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской республики Иран квалифицируется как акт агрессии», — добавил дипломат.
Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в американо-израильскую операцию против ИРИ.