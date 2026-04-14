Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

ООН, 14 апр — РИА Новости. Иран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Источник: Reuters

Документ адресован генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в этом месяце выступает Бахрейн.

«Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий», — говорится в тексте.

Иравани пояснил, что эти государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, но и в некоторых случаях напрямую участвовали в «незаконных вооруженных нападениях, нацеленных против гражданских объектов» ИРИ.

«Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской республики Иран квалифицируется как акт агрессии», — добавил дипломат.

Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в американо-израильскую операцию против ИРИ.

