Мирошник: Киев показал неспособность отвечать взаимно на мирные шаги

Киев по итогам пасхального перемирия показал неспособность отвечать взаимностью на мирные шаги со стороны Москвы, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — цитирует дипломата РИА Новости.
Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Российским войскам было поручено остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В Минобороны России между тем позже заявили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз.