Пленный из ВСУ: командиры не предупредили солдат об угрозе штурма позиций

БЕЛГОРОД, 14 апреля. ТАСС/. Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предупредили своих солдат об угрозе штурма их позиций, из-за чего они были взяты в плен российскими военнослужащими. Об этом ТАСС сообщил стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий.
«Могло бы [командование] нас вывести оттуда. Они знали, что уже одной позиции нет, осталась только наша. Они могли бы нас предупредить, вывести оттуда в более безопасное место, но они этого не сделали», — рассказал украинский стрелок.
Розбицкий добавил, что он и его сослуживцы были взяты в плен на сумском направлении.