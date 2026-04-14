Пленный из ВСУ: командиры не предупредили солдат об угрозе штурма позиций

Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны Николай Розбицкий сообщил, что из-за этого его сослуживцев взяли в плен.

БЕЛГОРОД, 14 апреля. ТАСС/. Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не предупредили своих солдат об угрозе штурма их позиций, из-за чего они были взяты в плен российскими военнослужащими. Об этом ТАСС сообщил стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий.

«Могло бы [командование] нас вывести оттуда. Они знали, что уже одной позиции нет, осталась только наша. Они могли бы нас предупредить, вывести оттуда в более безопасное место, но они этого не сделали», — рассказал украинский стрелок.

Розбицкий добавил, что он и его сослуживцы были взяты в плен на сумском направлении.