На Камчатке назвали численность медведей в регионе

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко сообщил, что численность бурых медведей на Камчатке достигла 25 тыс. особей.
«В последние 15−20 лет численность (бурых — RT.) медведей в регионе понемногу увеличивалась и достигла в настоящее время 25 тыс. особей», — передаёт его слова РИА Новости.
Осенью сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил Министерству лесного и охотничьего хозяйства региона совместно с краевым парламентом разработать меры по ужесточению ответственности за прикорм диких животных.
В сентябре прошлого года власти Петропавловска-Камчатского вводили режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в город.