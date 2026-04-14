На Камчатке назвали численность медведей в регионе

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко сообщил, что численность бурых медведей на Камчатке достигла 25 тыс. особей.

«В последние 15−20 лет численность (бурых — RT.) медведей в регионе понемногу увеличивалась и достигла в настоящее время 25 тыс. особей», — передаёт его слова РИА Новости.

Осенью сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил Министерству лесного и охотничьего хозяйства региона совместно с краевым парламентом разработать меры по ужесточению ответственности за прикорм диких животных.

В сентябре прошлого года власти Петропавловска-Камчатского вводили режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в город.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше