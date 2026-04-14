Внук де Голля: Франция обязана контролировать базы НАТО на своей территории

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Франция обязана установить контроль над военными базами НАТО, расположенными на ее территории. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«К сожалению, произошел отказ от национального суверенитета и в отношении баз НАТО. Франсуа Олланд постановил, что базы НАТО являются наднациональными территориями, следовательно, они больше не принадлежат Франции. Необходимо во что бы то ни стало восстановить эту автономию, эту независимость», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».
По мнению де Голля, возврат Франции к суверенитету в вопросах обороны также особенно важен на фоне непоследовательной внешней политики США в отношении союзников. При этом, по его мнению, слова действующего президента США о готовности пересмотреть отношения со странами НАТО не стоит рассматривать всерьез, поскольку европейские страны альянса обеспечивают Вашингтон большими финансовыми поступлениями. «Могу вас заверить, что они останутся в НАТО, потому что альянс обеспечивает им финансовую выгоду. 70% военных закупок приходится на американское вооружение», — добавил он.
Ранее Пьер де Голль заявил, что НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики, а Франции пора выйти из ее командования и вернуться к стратегической независимости. По его словам, она должна стремиться к многополярному миру, в котором Москва и Париж могли бы выступить партнерами.