Австралия отказалась участвовать в миссии в Ормузе до прекращения огня

СИДНЕЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Австралия может принять участие в обеспечении судоходства в Ормузском проливе только при условии устойчивого прекращения огня. С таким заявлением выступил вице-премьер страны Ричард Марлз.
По его словам, для Австралии «крайне важно сохранить Ормузский пролив открытым», однако обязательным условием участия Канберры в каких-либо действиях по обеспечению свободы судоходства в регионе является устойчивое прекращение военных действий.
«Австралия выступает за сохранение открытого судоходства через Ормузский пролив и восстановление стабильных поставок топлива. Мы координируем свои действия с союзниками, включая США, Великобританию и Францию, обсуждая возможный вклад в обеспечение безопасности в регионе. При этом конкретные меры пока не определены: они будут зависеть от развития ситуации и условий на фоне действующего режима прекращения огня», — сказал он.
Ранее в правительстве Австралии подчеркнули, что возможность участия в блокаде Ормузского пролива не рассматривается. Заместитель министра иностранных дел и торговли Мэтт Тистлтуэйт заявил, что Канберра считает переговоры «лучшим способом добиться прочного мира».
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд переговоров, пока неизвестно. США также заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана.