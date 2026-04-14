Средняя пенсия среди неработающих свыше 30 тысяч рублей отмечена в 13 регионах

Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тыс. рублей в феврале 2026 года был зафиксирован в 13 субъектах страны.
Так, по информации ТАСС со ссылкой на статистику, речь идёт о Хабаровском крае, Чукотке, Камчатке, Карелии, Коми, Якутии, ХМАО, ЯНАО, НАО, Архангельской, Сахалинской, Мурманской, Магаданской областях.
В целом средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тыс. рублей.
