В России изменились правила подсчёта стажа при назначении пенсий

Так, по информации РИА Новости, периоды отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет учитываются теперь при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь нововведение позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.