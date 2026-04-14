В России изменились правила подсчёта стажа при назначении пенсий

В России изменились правила подсчёта стажа при назначении страховых пенсий. Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.
Так, по информации РИА Новости, периоды отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет учитываются теперь при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь нововведение позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.
Кроме того, правила исчисления стажа работы были уточнены в сельском хозяйстве: теперь право на ежемесячную доплату в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности имеют неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и отработавшие в агросфере не менее 30 лет. Данная надбавка сохраняется и при переезде в город.
Помимо этого был скорректирован порядок учёта страхового стажа для родителей близнецов — при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тыс. рублей в феврале 2026 года был зафиксирован в 13 субъектах страны.
Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин также рассказал RT о том, кому повысят пенсии в мае 2026 года.