Посольство Ирана в Таиланде напомнило о выросшей цене на топливо

Диппредставительство связало повышение с действиями президента США Дональда Трампа.

БАНГКОК, 14 апреля. /ТАСС/. Посольство Ирана в Таиланде в ироничной форме напомнило о возросшей цене бензина, связав это повышение с действиями президента США Дональда Трампа.

«Вы готовы, ребята?» — говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в X. При этом под вопросом размещена картинка с фамилией американского лидера и ценой за галлон (3,79 литра) бензина $20,28.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США также заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше