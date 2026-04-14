Посольство Ирана в Таиланде напомнило о выросшей цене на топливо

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США также заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана.