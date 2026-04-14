Ким Чен Ын перевел $2 млн для детей корейцев в Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Лиге корейских граждан, проживающих в Японии («Чхонрён»), денежные средства в размере около $2 млн.
Как отмечает агентство ЦТАК, средства пойдут в фонд образования и стипендий для детей членов организации.
Уточняется, что такое решение было принято по случаю отмечаемой 15 апреля 114-й годовщины со дня рождения основателя и первого председателя кабинета министров страны Ким Ир Сена.
Ранее стало известно, что КНДР провела испытательный пуск крылатых и противокорабельных ракет с эсминца.
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.