Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

МИД России сообщал, что в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что они обсудят как двустороннюю повестку, так и международную, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
В начале декабря Ван И прилетал в Москву. Он провел встречи с Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ