Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Китай с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 апреля.

Источник: AP 2024

МИД России сообщал, что в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что они обсудят как двустороннюю повестку, так и международную, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

В начале декабря Ван И прилетал в Москву. Он провел встречи с Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.

