Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил источник

РИА Новости: судьба большинства колумбийцев, воевавших за ВСУ, не известна.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«Мне известно о трех парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами», — уточнил источник.

Он сообщил, что среди упомянутых наемников, которым удалось выжить на Украине, один лишился ноги, другой потерял руку и получил осколочные ранения. Тело третьего, включая лицо, было сильно поражено осколками гранаты.

Также собеседник агентства отметил, что о судьбе большинства колумбийцев, отправившихся воевать за ВСУ, вообще ничего не известно.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Президент Колумбии ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.