Мошенники от лица ФНС стали рассылать письма о взломе личного кабинета

Мошенники под видом представителей Федеральной налоговой службы стали рассылать россиянам письма о якобы взломе личного кабинета налогоплательщика.

По информации РИА Новости, в письме говорится, что у пользователя якобы был зафиксирован вход с нового устройства, и система обнаружила выгрузку документов. Также утверждается, что человеку необходимо обратиться в отдел оперативного контроля.

В ФНС России между тем напоминали, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код.

Ранее россиян также предупредили о всплеске мошенничества с проверками «утечек газа».

Кроме того, сообщалось, что мошенники всё чаще представляются курьерами и под предлогом доставки убеждают россиян назвать коды из смс, получая доступ к их аккаунтам и банковским данным.