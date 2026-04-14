Евродепутат Пиперя: Мадьяр может создать для ЕС больше проблем, чем Орбан

Евродепутат Георге Пиперя считает, что Петер Мадьяр из-за своей позиции по Украине способен создать для Брюсселя ещё больше помех, чем Виктор Орбан.

Источник: Аргументы и факты

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр может создать для Евросоюза ещё больше проблем, чем действующий премьер-министр Виктор Орбан, заявил член Европарламента от Румынии Георге Пиперя.

Он обратил внимание, что позиция по Украине, которой придерживается указанный политик, отличается от линии Брюсселя. Евродепутат отметил, что Мадьяр пообещал организовать в Венгрии национальный референдум по вопросу принятия Украины в ЕС, но выдвинул для этого условие, в соответствии с которым киевский режим должен восстановить права венгерского меньшинства.

«Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — написал Пиперя на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренный приём Украины в Евросоюз. До этого политик отметил, что в диалоге с Россией не будет пытаться отстаивать интересы киевского режима. Мадьяр подчеркивал, что никто в Венгрии не хочет видеть проукраинского правительства.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше