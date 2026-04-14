Эксперт Гапоненко: Саудовская Аравия страхуется «ядерным зонтиком» Пакистана

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прибытие пакистанских самолетов на авиабазу в Саудовской Аравии показывает, что Эр-Рияд после многолетних надежд на американский военный зонтик обзавелся собственным «ядерным страхованием». Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.
Как ранее сообщило Минобороны королевства, самолеты ВВС Пакистана прибыли на авиабазу в Саудовской Аравии для координации и повышения уровня оперативной готовности вооруженных сил двух стран.
«Очевидно, что это не учебные маневры и не жест доброй воли, а практическая реализация оборонного соглашения, подписанного между Эр-Риядом и Исламабадом еще в сентябре 2025 года. Его последствия затронут абсолютно всех», — считает эксперт.
Документ, подписанный между странами 17 сентября 2025 года, обязует любую агрессию против одной из стран рассматривать как агрессию против обеих, напомнил Гапоненко. «Это полноценный военный союз особого свойства. Пакистан это — единственная мусульманская страна, у которой есть ядерное оружие, и Саудовская Аравия, десятилетиями полагавшаяся на американский военный зонтик, теперь обзавелась собственным “ядерным страхованием”, — сказал он, отметив, что теперь ее “страховщиком” стал не Вашингтон, а Исламабад.
По имеющимся данным, в Саудовскую Аравию переброшено от 10 до 18 боевых самолетов, а общая численность пакистанского контингента может достигать 13 тыс. военнослужащих.
Почему именно сейчас?
Последние недели Саудовская Аравия живет под регулярными обстрелами, рассказал эксперт. «Иранские беспилотники и ракеты наносят удары по нефтяной инфраструктуре королевства. Добыча нефти уже сократилась примерно на 600 тысяч баррелей в сутки. Один из ключевых трубопроводов потерял пропускную способность примерно на 700 тысяч баррелей в сутки», — отметил он.
«Для страны, чей бюджет на 70−80% зависит от нефтяных доходов, это не просто тревожный звоночек, а прямой удар по финансовой стабильности», — сказал собеседник агентства.
Эр-Рияд, по мнению эксперта, пришел к выводу, что американской защиты недостаточно. «США наращивают присутствие, и только 11 апреля на базу Принц-Султан прибыл седьмой по счету самолет-ретранслятор, а президент [Дональд] Трамп объявил о начале разминирования Ормузского пролива. Однако саудовские власти, видимо, решили, что полагаться только на заокеанского союзника в условиях, когда иранские ракеты падают на их территорию, слишком рискованно», — пояснил Гапоненко.
«Пакистанский военный контингент — это попытка создать собственную, более предсказуемую и оперативно доступную линию обороны», — заключил он.
