Дрон «Елка» набирает популярность на фронте

ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Оснащенный ИИ дрон-перехватчик «Ёлка» показывает хорошие результаты и набирает популярность на фронте, рассказал РИА Новости боец 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным «Зима».
«Ёлочки» показали себя отлично, очень хорошая разработка, тоже сбивают цель «на ура». Сбивали уже ударные БПЛА, сбивали разведывательные БПЛА, FPV противника. Все, что летит, все уничтожает«, — пояснил “Зима”.
Боец уточнил, что его мобильная огневая группа активно использует «Ёлку», на днях при помощи данного дрона-перехватчика был сбит украинский разведывательный БПЛА «Лелека».
Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик «Елка». Это автономный «охотник» на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.