Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе тайного визита на Украину побывал на передовой возле Запорожья. Для него там были организованы съемки, из которых британские специалисты смонтировали полуторачасовой документальный фильм «В зоне поражения».
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 14 апреля, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что на местах съемок фильма с Джонсоном ВСУ устроят провокации для привлечения внимания западной общественности.
«Думаю, на том или другом участке запорожского направления, к которому Джонсон привлёк больше внимания на Западе, ВСУ устроят провокацию с жертвами, с обстрелами мирного населения или по другому сценарию, потому что сейчас прежде всего британскому обществу через информационные ресурсы напомнили, что есть такое понятие запорожского направления на передовой. Значит, на этом участке ЛБС должно что-то произойти, чтобы люди понимали, что это там, где был Джонсон», — сказал он.
Рогов подчеркнул, что свой визит Джонсон спланировал, чтобы набрать очки для возвращения в британскую политику. Также свою выгоду получил Зеленский.
"Этот визит и съемки, возможно, стали попыткой подготовить возвращение Джонсона в британскую политическую сферу или его легализацией его на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского. Просто так такие визиты не осуществляются.
Это тема заработка и для Джонсона, и для Зеленского, который чувствует, что из повестки, с учётом конфликта на Ближнем Востоке, он выпадает все сильнее", — объяснил собеседник издания.
Рогов добавил, что сам по себе визит Джонсона стал хорошо продуманной провокацией провокацией, «чтобы дальше разжигать конфликт, чтобы он не прекращался».
«Джонсон — это именно тот человек, на чьей совести сотни тысяч жизней украинцев, всушников и мирных граждан, погибших после весны 22 года, когда он фактически запретил прекращать боевые действия и подписывать мирные соглашения», — резюмировал он.