Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта в двух школах Красноярска

«Здание ждало ремонта около 25 лет. Оно старое, современных условий для детей здесь уже не было. Теперь всё изменится: появятся кабинеты с новым оборудованием по городской, краевой и федеральной программам. Школу оснастят по последнему слову техники — от пищеблока до учебных классов. Мы развиваем два направления: инженерную и научную школы “Академ”. На этой площадке дети получат равный доступ ко всем возможностям гимназии», — поделилась директор гимназии № 13 «Академ» Гульнара Ахметзянова.