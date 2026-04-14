Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта в двух школах Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ремонтные работы в красноярских школе № 94 и филиале гимназии № 13 «Академ» на улице Лесной. Оба объекта обновляются по нацпроекту «Молодёжь и дети» и должны открыться к новому учебному году.
В школе № 94 на Московской работы выполнены на 83%. Здесь обновили кровлю, полы, оштукатурили стены, уложили плитку в коридорах и пищеблоке. Сейчас заканчивают монтаж электрики, вентиляции и установку дверей. В учреждении появятся системы видеонаблюдения и контроля доступа, а прилегающую территорию благоустроят. После открытия школа примет 1206 учеников.
«Школа преобразилась, стала более современной. Продумано много решений, которые позволят учиться комфортно и с удовольствием. Предусмотрена полная замена цифровых ресурсов. Почти в каждом кабинете — химии, биологии, физики — появятся цифровые лаборатории, автоматизированные рабочие места. Это повысит качество учебного процесса и достижения учащихся. Все педагоги, дети, родители с нетерпением ждут возвращения в свою школу», — рассказала директор школы № 94 Елена Телицина.
Ремонтные работы в корпусе гимназии № 13 на улице Лесной (бывшая 30-я школа) начались в 2024 году. Рабочие занимаются внутренней отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций. Дополнительно обновят систему вентиляции. Территорию вокруг благоустроят, отремонтируют ограждение. После открытия корпус примет 373 ученика.
«Здание ждало ремонта около 25 лет. Оно старое, современных условий для детей здесь уже не было. Теперь всё изменится: появятся кабинеты с новым оборудованием по городской, краевой и федеральной программам. Школу оснастят по последнему слову техники — от пищеблока до учебных классов. Мы развиваем два направления: инженерную и научную школы “Академ”. На этой площадке дети получат равный доступ ко всем возможностям гимназии», — поделилась директор гимназии № 13 «Академ» Гульнара Ахметзянова.
Глава региона положительно оценил темпы работ на обоих объектах, отметив, что в прошлом году подобного уровня готовности удалось достичь только летом. Особое внимание он уделил качеству отделки и оснащению учебных кабинетов.
Михаил Котюков поручил завершить ремонт не позднее середины лета, чтобы у коллективов школ осталось достаточно времени на подготовку к новому учебному году. Губернатор подчеркнул: и гимназия, и школа после обновления должны открыть двери для учеников 1 сентября.