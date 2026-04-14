Атаку скрывают: повреждения KC-135R раскрыли детали иранского удара

Повреждения самолёта-топливозаправщика KC-135R ВВС США на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии свидетельствуют о поражении ракетой с осколочной боевой частью. Об этом сообщает канал «Военная хроника», анализируя характер пробоин на корпусе воздушного судна.