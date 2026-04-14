Атаку скрывают: повреждения KC-135R раскрыли детали иранского удара

Повреждения самолёта-топливозаправщика KC-135R ВВС США на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии свидетельствуют о поражении ракетой с осколочной боевой частью. Об этом сообщает канал «Военная хроника», анализируя характер пробоин на корпусе воздушного судна.
По данным источника, удар, предположительно, нанесён иранской ракетой из семейства «Хайбар Шекан-2». Боевой блок, как отмечается, сработал в непосредственной близости от самолёта, что привело к множественным повреждениям обшивки.
На фюзеляже зафиксированы пробоины длиной до 30−40 сантиметров и шириной около 10 сантиметров. Такие параметры, по оценке канала, указывают на высокую скорость разлёта поражающих элементов.
Отмечается, что элементы боевой части могли быть выполнены по принципу зенитных ракет. Предположительно, они имеют форму параллелепипеда, что объясняет прямоугольные и квадратные следы, обнаруженные на корпусе KC-135R.
В материале также допускается, что на авиабазе Принц Султан в момент удара могло находиться больше американских самолётов-заправщиков, чем сообщалось официально.
Ранее Иран заявил об уничтожении одного самолёта-заправщика США и повреждении ещё трёх воздушных судов в результате удара 28 марта. Об этом сообщил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
