Россиянам объяснили, когда неоплаченная платёжка грозит отключением воды и света

При возникновении задолженности по оплате коммунальных услуг существуют определённые меры, которые регулируются Жилищным кодексом и постановлениями правительства Российской Федерации, напомнила в беседе с RT экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.
Она пояснила, что законодательство сегодня предусматривает постепенное усиление мер.
«С 31‑го дня просрочки начинают начисляться пени — сначала 1/300 ключевой ставки ЦБ России за каждый день (до 90‑го дня), а затем по ставке 1/130», — предупредила специалист.
По словам Епифановой, если долг достигает суммы двух месячных платежей по нормативу, поставщик вправе ограничить или приостановить предоставление услуг.
«Полностью отключить свет, газ и горячую воду либо ограничить подачу холодной воды и отопления. Перед этим потребителя обязаны уведомить письменно не менее чем за 20 дней», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что при дальнейшем накоплении задолженности управляющая компания может обратиться в суд — обычно это происходит при долге свыше 20 тыс. рублей или неуплате более трёх месяцев.
«В случае вынесения судебного приказа и непогашения долга в течение десяти дней дополнительно взыскивается исполнительский сбор: с 9 января 2026 года он составляет 12% от суммы долга, но не менее 2 тыс. рублей для физлиц. При задолженности от 30 тыс. рублей по исполнительному документу должнику могут ограничить выезд за границу», — предупредила эксперт.
Она добавила, что особо остро проблема просрочек стоит для социально уязвимых категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и людей с низким доходом.
«В этой связи было бы уместно подумать о разработке механизма амортизации коммунальных платежей, который дал бы возможность оплачивать долги частями без начисления пеней, если задержка вызвана объективными трудностями. Напомню, что в России действует система жилищных субсидий — она компенсирует часть расходов на ЖКУ, когда они превышают установленную долю в семейном бюджете, однако условия получения такой поддержки могут различаться в зависимости от региона», — заключила Епифанова.
Ранее россиянам объяснили, когда надо оплатить апрельскую квитанцию за ЖКУ.