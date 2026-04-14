Марочко: Киев постоянно бросает пушечное мясо и элиту ВСУ к Красному Лиману

Военный эксперт отметил, что таки образом противник усилил число контратак у населенного пункта.

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины постоянно бросает в бои к Красному Лиману (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики пушечное мясо — мобилизованных украинцев — и элитные подразделения для так называемых мясных штурмов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо пополнения рядов украинских боевиков в районе Красного Лимана, то оно осуществляется на регулярной основе. Причем сюда отправляют как пушечное мясо, которое отлавливается на улицах Украины и кидается в мясные штурмы, так и своеобразные элитные подразделения нацистов и фашистов из запрещенных в Российской Федерации организаций», — сказал он.

Марочко отметил, что такими «сборными солянками» Киев усилил число контратак у Красного Лимана, поскольку командование ВСУ «не жалеет личный состав». «Здесь ликвидируется довольно большое количество украинских головорезов и наемников», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ, потеряв 10 апреля контроль над Дибровой, пытается усилить свою группировку в стратегически важном Красном Лимане, не жалея сил и средств.