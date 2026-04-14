Пропавший в Кузбассе Герой России садился в машину в день исчезновения

Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.