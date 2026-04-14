Пропавший в Кузбассе Герой России садился в машину в день исчезновения

КЕМЕРОВО, 14 апр — РИА Новости. Пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в машину, но ее марку и номер так и не удалось установить, сообщила РИА Новости его жена Валерия, ссылаясь на правоохранителей.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
«Мне так сказали (правоохранители — ред.), что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — рассказала Асылханова агентству.
По словам супруги пропавшего участника СВО, момент, когда тот садится в неизвестную машину, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.