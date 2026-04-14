Пытаются перехватить российский «Орешник» — в Киеве заявили о новых технологиях

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил о наличии у Украины гиперзвуковых ракет, сведения о которых не раскрываются. По его данным, такие вооружения способны поражать цели на расстоянии до 500 километров.