Лавров с официальным визитом прилетел в Пекин

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу КНР, Пекин. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что в рамках поездки у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати» и АТЭС, передает агентство.

Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии. Но при выстраивании отношений Москва будет ориентироваться на то, как в Будапеште изменится понимание собственных национальных интересов. Об этом в ранее сообщил Сергей Лавров.

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах в парламент в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
