Лавров с официальным визитом прилетел в Пекин

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу КНР, Пекин. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что в рамках поездки у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Китая Ван И.
Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии. Но при выстраивании отношений Москва будет ориентироваться на то, как в Будапеште изменится понимание собственных национальных интересов. Об этом в ранее сообщил Сергей Лавров.
Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах в парламент в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой.