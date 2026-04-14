Рубио присоединится к переговорам представителей Израиля и Ливана

Рубио присоединится к переговорам между послами Израиля и Ливана.

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио присоединится к переговорам между послами Израиля и Ливана в США, сообщает госдеп.

«Госсекретарь Марко Рубио присоединяется к рабочим переговорам по урегулированию конфликта с участием посла Израиля в США Йехиэля Лейтера и посла Ливана в США Нады Хамаде Муавад в Госдепартаменте», — следует из расписания, опубликованного ведомством.

Мероприятие начнется в 11.00 по местному времени (18.00 мск).

Ранее портал Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров США и Ирана. После чего пресс-служба премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения «Хезболлах» и установление мира между двумя государствами.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном и о прекращении огня на две недели. Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.

После прошедших в эту субботу в Исламабаде переговоров американская и иранская делегации сообщили, что соглашение достигнуто не было.