Оппозиционная венгерская партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром продолжит политику поддержания торгово-экономических отношений с Россией, в противном случае у Будапешта может возникнуть большое количество дополнительных проблем. Об этом aif.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), экс-сенатор Андрей Климов.
«Что касается нынешних властей. Объективная реальность так или иначе заставит их продолжать курс на нормальные торгово-экономические отношения с Россией. Если же они от нее слишком далеко отойдут, то у них будет огромное количество дополнительных проблем, которых Орбан не допускал. Это не принесет Венгрии ничего хорошего», — пояснил Климов.
По словам собеседника aif.ru, Будапешт пытается найти золотую середину.
«С одной стороны, они не хотят отказываться от критических замечаний, которые поступали в адрес Орбана. С другой стороны, не хотят отказываться от возможности контактов с Москвой и проведения национально ориентированных решений», — добавил Климов.
Мадьяр в интервью газете Népszava признал необходимость вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Также политик подчеркнул, что энергетическая зависимость Венгрии от РФ также сохранится.