В Неваде произошло землетрясение

В Неваде произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Невада, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Согласно службе, подземные толчки произошли в 01.29 (04.29 мск) в 20,4 километра к юго-востоку от города Силвер-Спрингс в Неваде с населением в 5 296 человек. Очаг залегал на глубине в десять километров, уточняет служба. Первоначально сейсмологи объявили о землетрясении магнитудой в 5,5, но позднее ее повысили.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше