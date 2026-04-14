В Неваде произошло землетрясение

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Невада, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Согласно службе, подземные толчки произошли в 01.29 (04.29 мск) в 20,4 километра к юго-востоку от города Силвер-Спрингс в Неваде с населением в 5 296 человек. Очаг залегал на глубине в десять километров, уточняет служба. Первоначально сейсмологи объявили о землетрясении магнитудой в 5,5, но позднее ее повысили.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.