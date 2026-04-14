В Минэнерго США предупредили о пике цен на нефть в ближайшие недели

В ближайшие недели цены на нефть могут достичь пика. Они, вероятно, будут расти, пока танкеры не пройдут через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт на конференции Semafor World Economy. Его слова передает CNN.
Телеканал отмечает, что цены на нефть выросли в понедельник, приблизившись к $100 за баррель.
До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что главы трех крупных нефтекомпаний США предупредили администрацию президента Дональда Трампа о тяжелых последствиях длительной блокады Ираном Ормузского пролива и возможном усугублении энергокризиса.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
Блокада Ормузского пролива привела к росту мировых цен на нефть. Однако они упали на фоне соглашения США и Ирана о перемирии на две недели.
Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Пакистане, достичь соглашения не удалось. Иран не стал отказываться от ядерной программы. Президент США Дональд Трамп повторил, что не позволит Исламской Республике заполучить ядерное оружие.
После этого хозяин Белого дома заявил, что США начинают блокаду Ормузского пролива. По его словам, американские ВМС будут выявлять и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через водную артерию.
Цены на нефть могут резко вырасти из-за срыва мирных переговоров США и Ирана, а также блокады Ормузского пролива, отмечают аналитики.
